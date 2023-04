Zizou Bergs blijft in vorm: Belg klopt Bernard Tomic, voormalig nummer zeventien van de wereld, in eerste ronde Savannah

© Getty Images via AFP

Zizou Bergs (ATP 132) heeft zich dinsdagavond gekwalificeerd voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Amerikaanse Savannah (gravel/80.000 dollar). De 23-jarige Limburger, het topreekshoofd in Georgia, versloeg de Australiër Bernard Tomic (ATP 400), ooit nummer zeventien van de wereld, in twee sets (6-3 en 6-3). De partij duurde een uur en drie minuten.