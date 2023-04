Nu ook officieel: Club Brugge haalt met Poolse winger Michal Skoras eerste versterking voor volgend seizoen

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel: Michal Skoras (23) speelt volgend seizoen voor Club Brugge. De Poolse vleugelaanvaller komt over van Lech Poznan en tekent een contract tot 2027.

Skoras is een 23-jarige rechtsvoetige pocketwinger (1,72 meter) die graag vanaf links naar binnen komt en die tot dusver zijn beste seizoen ooit doormaakt. In 47 wedstrijden was hij goed voor vijftien goals en zes assists. Vijf goals en drie assists liet hij optekenen in de Conference League, waarin hij met Poznan de kwartfinales bereikte en net uitgeschakeld werd door Fiorentina. Als jeugdproduct heeft hij ook al een titel met Poznan op zijn palmares, maar het was in de voorbije maanden dat hij zijn grote doorbraak kende. Het leverde hem ook zijn eerste caps op voor Polen, intussen zit hij aan vier stuks.

Zes miljoen

Het hoeft niet te verbazen dat de marktwaarde van Skoras intussen flink gestegen is. In principe telt Club minstens 6 miljoen euro neer. Officieel is Skoras de eerste zomertransfer, maar er is ook al een akkoord met de transfervrije Victor Barbera (18), een Spaanse spits die van de tweede ploeg van FC Barcelona overkomt.