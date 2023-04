Het regent opgaves in de Ronde van Romandië: Mark Cavendish en Simon Yates geven er al op tweede dag de brui aan

Sprintspecialist Cavendish kwam woensdag al vroeg in de eerste heuvelachtige rit in lijn tussen Crissier en Vallée de Joux in de problemen en stapte ruim vijftig kilometer voor de finish van de fiets. ‘Cav’ kwam zich in Romandië voorbereiden op de Ronde van Italië, die op 6 mei start.

Ook klassementsrenners Simon Yates, Rui Costa en Alexey Lutsenko verdwenen woensdag uit de Ronde van Romandië. Yates is op de sukkel met de maag, de Portugees Costa (Intermarché-Circus-Wanty) bezeerde dinsdag zijn knie tijdens een technisch probleem in de proloog, en de Kazak Lutsenko (Astana Qazaqstan) startte niet aan de rit door een coronainfectie.

Lutsenko was na eindwinst in de Ronde van Sicilië en een vijfde plaats in de Amstel Gold Race één van de outsiders voor de zege in Romandië, maar kwam dinsdag in de proloog al opvallend bleek voor de dag met een 107e plaats.De Kazak bleek besmet met het coronavirus. “Helaas werd Alexey ziek door COVID-19, en moet hij daarom de race verlaten. We wensen hem een heel snel herstel!”, meldde Astana Qazaqstan woensdag voor de start van de eerste etappe in lijn.