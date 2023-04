Lahbib waarschuwt voor Iraanse berichten over ruil Olivier Vandecasteele: “Niet toegeven aan poging tot destabilisatie”

Iran zou vanuit België een verzoek gekregen hebben om de opgesloten Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele te ruilen voor een Iraniër die in België in de cel zit. Dat melden persagentschappen Reuters en Bloomberg op gezag van een woordvoerder van het Iraanse gerecht. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne ontkent echter, en heeft het over “een bericht van een schurkenstaat die verwarring wil zaaien”.

Vandecasteele zit sinds 26 februari 2022 opgesloten in Iran. Hij zou geruild worden voor Assadolah Assadi, een Iraanse diplomaat die veroordeeld werd tot 20 jaar cel voor het beramen van een terroristische aanslag in Parijs.

“België heeft een verzoek gedaan voor een ruiloperatie, en wij hebben hetzelfde gedaan voor onze diplomaat Asadollah Assadi”, citeren de internationale persagentschappen Reuters en Bloomberg woordvoerder Masoud Setayeshi. “Na de noodzakelijke protocollen zal die ruil snel plaatsvinden.”

Het Grondwettelijk Hof gaf in maart groen licht voor een verdrag tussen België en Iran dat de gevangenenruil mogelijk moet maken. In dat vonnis stond wel dat betrokken partijen beroep zouden kunnen aantekenen tegen een eventuele ruil. De Iraanse verzetsbeweging NCRI had destijds al laten weten dat het zo’n procedure zou opstarten.

Van Quickenborne: “Bericht van schurkenstaat dat niet klopt”

In diplomatieke en politieke kringen valt te horen dat het nieuws uit Iran voorbarig is.

“Het gaat om een bericht van een schurkenstaat dat niet klopt”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “Iran is gespecialiseerd in het afleggen van valse verklaringen om verwarring te zaaien en te manipuleren, op de kap van een onschuldige landgenoot en zijn familie. Maar we zullen er alles aan doen om Olivier Vandecasteele zo snel mogelijk terug bij ons te krijgen, al blijft het een heel delicate operatie.”

Lahbib: “Niet toegeven aan poging tot destabilisatie”

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib bevestigt dat Iran officieel de overbrenging van Assadollah Assadi heeft aangevraagd. Ons land verzocht Iran vorige week al officieel tot de overbrenging van Vandecasteele. Meer details gaf de minister niet, al zei ze wel dat de Belgische autoriteiten woensdagochtend nog contact hadden met Vandecasteele en dat de regering er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de hulpverlener zijn familie kan spreken en consulaire bezoeken en betere voeding krijgt. Dat zei ze in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen.

Lahbib waarschuwde ook. “We hebben te maken met een partij die alle middelen gebruikt om haar doelen te bereiken, inclusief chantage en desinformatie”, zei de minister. “Het nieuws is slechts het laatste voorbeeld hiervan. Deze misinformatie helpt ons en de publieke opinie te manipuleren. Wij moeten alles in het werk stellen om niet toe te geven aan deze pogingen tot destabilisatie.”

Familie: “Manier om druk te zetten”

Ook door de familie van Vandecasteele wordt het nieuws uit Iran omschreven als “een manier om druk te zetten op de familie en op België. Bovendien heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ons bevestigd dat de aankondiging niets te maken heeft met de huidige gang van zaken”, aldus familiewoordvoerder Olivier Van Steirtegem.