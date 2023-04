Inbreker die door raam kruipt in Rotem blijkt 14-jarige zoon des huizes te zijn

Dilsen-Stokkem

Bij de politie kwam woensdag rond 8.15 uur een melding binnen van een inbraak op de Hoogbaan in Rotem. De melder vertelde dat iemand door het raam was gekropen terwijl de bewoner even daarvoor vertrokken was. Toen de politie ter plaatse was, bleek het de 14-jarige zoon te zijn die zijn boekentas was vergeten. Via zijn ouders werd de grootmoeder verwittigd om de jongeman naar school te brengen. mm