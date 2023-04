Kwam die brief nu aan of niet? Nederlandse club MVV zwaar in de clinch met Belgische aanvoerder Matteo Waem (ex-Antwerp)

“Waem had nog een optie van een jaar in zijn contract staan die in januari van dit jaar door de Maastrichtse club is gelicht”, meldt MVV op de website. “Dit is met Waem en zijn zaakwaarnemer uitvoerig besproken en ook nog eens schriftelijk bevestigd. De zaakwaarnemer van Waem bestrijdt nu dat dit correct gebeurd is waardoor Waem deze zomer transfervrij zou kunnen vertrekken.”

Door een brief die niet naar het juiste adres werd verstuurd, dreigt MVV een transfervergoeding voor Waem mis te lopen. De club beweert echter dat deze wél is aangekomen.

“Ik heb geen aangetekende zending ontvangen. Er is wel een brief verstuurd door MVV, maar zij hebben mij verteld dat ze die per ongeluk naar mijn vorige adres hebben gestuurd.” Vorig jaar verhuisde Waem van adres binnen de Belgische plaats Lanaken, het is dus mogelijk dat de club het oude adres heeft gebruikt. “Mijn huidige adres is wel bekend bij de club. Ik heb dat netjes doorgegeven bij de administratie en op mijn salarisstroken staat ook gewoon het correcte adres. Die niet bezorgde brief is vervolgens bij MVV blijven liggen. Dat hebben ze tegenover mij erkend.”

MVV baalt ook dat het nieuws naar buiten is gekomen “in een fase van de competitie waarbij genieten en vooral trots de boventoon moeten voeren”. “In een periode waar het alleen om de superprestaties van MVV Maastricht dit seizoen mag en dient te gaan, betreuren we het ten zeerste dat het nu plots over andere zaken gaat waar de media vol op springt. Mocht er een verschil van interpretatie blijven bestaan, dan zijn er derden die later hierover een oordeel mogen vellen.”

MVV staat op dit moment op de vijfde plaats in de Nederlandse tweede klasse. De ploeg hoopt vrijdag tegen Jong AZ haar plaats in de play-offs voor promotie veilig te stellen.

De 22-jarige Waem, een centrale verdediger, maakte in september 2020 de transfervrije overstap van Antwerp naar MVV. Sindsdien kwam hij 86 keer in actie voor de Nederlandse club.

“Het is jammer voor MVV dat het zo is gelopen, maar sportief is het voor mij natuurlijk gunstig. Ik wilde deze zomer sowieso een stap maken. Of een club dan 200.000 euro moet betalen of dat ik gratis gehaald kan worden, dat maakt nog wel een verschil. Ik weet niet of er nog iets geregeld kan worden met de club, maar dat is iets voor mijn zaakwaarnemer. Ik focus mij nu op het slot van het seizoen en de play-offs met MVV”, aldus Waes nog bij De Telegraaf.