WHO: “Coronavirus is hier om te blijven, maar hopen op einde noodfase dit jaar”

Het coronavirus is hier om te blijven, maar dit jaar zouden we de noodfase achter ons moeten kunnen laten. Dat heeft het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op woensdag meegedeeld.

“We zijn zeer bemoedigd door de aanhoudende daling van het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19, die sinds het begin van dit jaar met 95% zijn gedaald. In sommige landen is echter sprake van een stijging en in de afgelopen vier weken zijn 14.000 mensen aan deze ziekte overleden. Het virus verandert nog steeds en is nog altijd in staat om nieuwe golven van ziekte en dood te veroorzaken”, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, tijdens een briefing woensdag.

“We blijven hopen dat we dit jaar een einde kunnen verklaren aan Covid-19 als een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid op internationaal niveau”, aldus Tedros. “Maar het virus is hier om te blijven en alle landen zullen ermee moeten leren omgaan naast andere infectieziekten.”

De topman gaf ook aan dat de WHO volgende week een gids voor landen zal publiceren over de overgang van een noodfase naar het beheer van Covid-19 op lange termijn.

