Nieuw seizoen Student@night neemt culinaire start

Net als in de voorgaande shows, zullen jongeren weer centraal staan in het programma en zal er ruimte zijn voor een open en eerlijke dialoog. Met gepassioneerde discussies, kritische vragen en inspirerende verhalen belooft Student@night opnieuw een interessante kijk te geven op de wereld van jongeren. Presentator Elian Pergola verwelkomde onder andere chefkok Arne Beirinckx , die als jong keukentalent zijn plekje heeft gevonden bij 'De Kwizien' in Hasselt. Ook Goele Berben van Ploysai Thai Food was te gast en sprak gepassioneerd over haar liefde voor Thailand en de lekkernijen die ze had meegenomen. Een ander opmerkelijke gast was Hanne Thijs, die haar perspectief deelde over het maken van studiekeuzes en haar mening gaf over mogelijke toelatingsproeven in het hoger onderwijs. Student@night staat bekend om de open en eerlijke dialoog tussen jongeren, waarbij verschillende perspectieven aan bod komen. Het programma biedt jongeren de mogelijkheid om hun stem te laten horen en te spreken over uiteenlopende onderwerpen, van culinaire hoogstandjes tot belangrijke maatschappelijke kwesties. Het belooft wederom een interessant seizoen te worden, waarin jongeren hun perspectief kunnen delen en nieuwe inzichten kunnen opdoen.