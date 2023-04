Hoe ‘gelukkig’ kan een (bijna) seksloos huwelijk zoals dat van Robbie Williams echt zijn?

Op het podium mag Robbie Williams dan een waar sekssymbool zijn, in het dagelijks leven duikt de zanger slechts weinig tussen de lakens. In een interview met The sun geven hij en zijn vrouw Ayda Field gewillig toe dat seks er eigenlijk bijna nooit van komt. En dat dat voor hen geen probleem vormt, wel integendeel. Een nachtmerriescenario voor sommigen, herkenbaar voor velen. Wij vroegen relatietherapeute Vanessa Muyldermans over de betekenis van seks binnen een relatie.