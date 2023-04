David Goffin meteen uitgeschakeld op Masters-toernooi in Madrid

David Goffin (ATP 95) blijft in het sukkelstraatje. De Belg heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het Masters-toernooi in Madrid.

De 32-jarige Luikenaar verloor in zijn eerste ronde in twee sets (6-4 en 6-4) van de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 53). De partij duurde een uur en 27 minuten.

Goffin mist door zijn nederlaag een duel in de tweede ronde met de Duitser Alexander Zverev (ATP 16), het dertiende reekshoofd. Zverev, eindwinnaar in de Spaanse hoofdstad in 2018 en 2021 en vorig jaar verliezend finalist, was vrij in de eerste ronde.

Goffin is de enige Belg op de hoofdtabel in Madrid. Kimmer Coppejans (ATP 178) ging er maandag in de eerste kwalificatieronde uit.