Bruce Willis en Demi Moore zijn voor het eerst opa en oma: “Pure liefde”

Het voormalige acteurskoppel Bruce Willis (68) en Demi Moore (60) zijn voor het eerst opa en oma geworden. Hun dochter Rumer Willis is van haar eerste kind bevallen, Louetta.

Dinsdag deelde Rumer Willis het nieuws met de wereld: op 18 april zijn zij en haar partner, zanger Derek Richard Thomas, de fiere ouders geworden van een dochter, die de naam Louetta Isley Thomas Willis heeft gekregen. “Pure magie. Jij bent meer dan we hadden kunnen dromen”, schreef de 34-jarige zangeres en actrice op Instagram onder een foto van haar pasgeboren kindje. “Pure liefde voor dit kleine vogeltje”, reageerde oma Demi Moore meteen op het bericht van haar oudste dochter.

Het heuglijke nieuws is welgekomen in de familie Willis, nadat artsen grootvader Bruce Willis in februari met dementie diagnosticeerden. Vorig jaar moest de Die Hard-ster noodgedwongen al stoppen met acteren als gevolg van spraakstoornissen.

Rummer Willis en haar moeder Demi Moore. — © FilmMagic

Bruce Willis en Demi Moore waren getrouwd van 1987 tot 2000 en hebben naast Rumer nog twee dochters. Daarnaast heeft Willis nog eens twee dochters met de 23 jaar jongere actrice Emma Heming.