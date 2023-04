Omdat het bijna Moederdag is, stuurden we onze reporter met haar mama op pad om tien zorgvuldig uitgekozen luxe-ontbijtjes met bubbels te testen. Van chocoladepannenkoeken, boerderijyoghurt tot grote bokalen versgeperst fruitsap: elke gedekte tafel blijkt een schot in de roos. Maar er zijn wel twee scherp geprijsde uitschieters: “Voor dit ontbijt spring je dansend en zingend uit bed.”