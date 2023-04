Stiefvader van Raul (9) aangehouden door onderzoeksrechter

De 34-jarige Roemeense Nicu C. werd op 14 april opgepakt in het Nederlandse Bakel, enkele dagen nadat het lichaam van Raul (9) uit het Houtdok in Gent was gehaald. De jongen zou wekenlang dood in het water gelegen hebben voordat de feiten aan het licht kwamen. Raul zou het slachtoffer geweest zijn van zwaar familiaal geweld. C. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van de 9-jarige jongen.

De man werd dinsdag overgeleverd aan ons land en moest woensdag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Daar werd beslist dat hij aangehouden wordt.

(sgg)