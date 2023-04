Dronken Peerse beveiligingsagent van de premier bedreigt autobestuurder met dienstwapen

De veertiger, die intussen een job als vrachtwagenchauffeur ambieert, staat in zijn entourage bekend als iemand die graag alcohol drinkt. Ook woensdag in de correctionele rechtbank van Hasselt hing rond de man een drankwalm. Vorig jaar ging bij hem het licht volledig uit toen een achterligger met de lampen flikkerde omdat hij te traag reed. Op de Tichelovenstraat in Peer ging hij verhaal halen bij het koppel en toonde daarbij zijn dienstwapen dat achter slot en grendel op zijn werk moest liggen. “Ik ben van nature geen agressief mens. Mijn psycholoog denkt dat ik een black-out heb gekregen”, verantwoordde hij zich. “Nooit heb ik die mensen willen bedreigen.”

Stress

Dat wapen was afkomstig van zijn job bij de DAB (Directe beveiliging) van de federale politie. “Twee dagen eerder had mijn cliënt nog ingestaan voor de bescherming van de premier. Hij maakte zeer lange uren en kampte met oververmoeidheid en stress”, omschreef zijn advocaat. De betichte claimde dat hij die dag terug op weg was naar zijn werk om zijn wapen op te bergen. Alleen maakte hij rechtsomkeer toen hij besefte de sleutel van zijn kluis vergeten te zijn. Op de Tichelovenstraat liep het dus mis en gedroeg de dronken man zich agressief. Een huiszoeking wees uit dat de betichte ook nog in het bezit was van traangas, een telescopische wapenstok en een 9 mm patroon. Ook troffen de speurders in zijn gsm een foto van zijn zoontje aan met het wapen. “Dat was een replica”, verdedigde de Perenaar zich. “Ik vorder zes maanden cel met uitstel op voorwaarde dat hij zich laat behandelen voor zijn alcoholverslaving”, sprak de procureur.

Veiligheidshouding

Een slachtoffer eist van hem een vergoeding van ruim 10.000 euro. De advocaat van de betichte wees erop dat de man nooit effectief gedreigd heeft met het wapen. “Hij stond in veiligheidshouding.” “Dat weten die mensen in de auto toch niet”, repliceerde de rechter. De verdediging vroeg om de opschorting van straf gekoppeld aan voorwaarden op te leggen. “Mijn cliënt ging gebukt onder enorm hoge werkdruk. Hij was niet in staat om rationeel na te denken. Via interimcontracten doet de man nu ander werk en heeft hij rust gevonden.” De procureur gaf tot slot negatief advies voor de probatieopschorting. Vonnis op 10 mei.