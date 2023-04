Ooit hevige rivalen, nu staan Stokkemer muziekmaatschappijen samen op één podium

Zondag 23 april stonden alle muziekmaatschappijen van Stokkem tijdens een groot concert samen op het podium. Een klein wonder als we de geschiedenis van de twee harmonieën bekijken.

Sint-Cecilia, de oudste maatschappij van Stokkem, verbroederde na WO I met Sint-Elisabeth, opgericht in 1999. Aanvankelijk ging het goed, maar toch hield dit muzikaal huwelijk slechts drie jaar stand. In 1923 was de splitsing een feit en aan de rivaliteit hielden beiden een spotnaam over.De aanhangers van Sint-Ceciliaharmonie werden als ‘Boch’ bestempeld. Deze kaatsten terug en bedachten de sympathisanten van de Koninklijke Stockheimer Sint-Elisabethharmonie met ‘Slaai’.Platvloerse verwijten want ‘Boch’ (onkruid) en ‘Slaai’ (eetbare groente) groeien op de meest arme gronden, ze zijn eigenlijk waardeloos. De rivaliteit leidde meermaals tot slaande confrontaties wanneer de twee harmonieën bij uitstappen elkaar toevallig kruisten. De vijandelijke concurrentie is de laatste jaren afgezwakt. Tijdens het recente concert ‘Stokkem = Muziek’ was van de rivaliteit zelfs niets te merken. Broeder- en zusterlijk naast elkaar gaven ze het beste van zichzelf.