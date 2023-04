Franse premier stelt stappenplan voor “honderd dagen van verzoening” voor na protesten tegen pensioenhervorming

De Franse premier Elisabeth Borne heeft woensdag haar stappenplan voorgesteld voor de “honderd dagen van verzoening”, die president Emmanuel Macron, verzwakt door het protest tegen zijn pensioenhervorming, had afgekondigd. Het stappenplan omvat een brede waaier aan “concrete” maatregelen, maar een wetsontwerp over immigratie is er niet bij.

De premier stelde de “concrete oplossingen en acties voor die het leven veranderen van de Fransen” na afloop van een ministerraad waar ze de maatregelen uiteenzette. Doel van de maatregelen is om de pagina om te slaan na het felle protest tegen de pensioenhervorming. Borne zei dat het wetsontwerp over immigratie waar Emmanuel Macron op aandringt uiteindelijk toch niet direct zou voorgesteld worden, omdat daarvoor geen meerderheid gevonden kon worden. Een eventuele tekst zou pas voor de herfst zijn.

“Vandaag is er geen meerderheid voor zo’n tekst, zoals ik kon vaststellen met de verantwoordelijken van Les Républicains”, zei Borne. Hun steun is noodzakelijk voor de regering, die geen absolute meerderheid heeft in het Franse parlement, klonk het.

Om te tonen dat de regering daadkrachtig is inzake migratie, een “prioriteit”, kondigde Borne aan dat er vanaf volgende week wel 150 extra politieagenten en gendarmes zullen ingezet worden in het departement Alpes-Maritime. Zij moeten een antwoord bieden op toegenomen migratiedruk aan de Italiaanse grens. “Als we geen globaal akkoord kunnen vinden zullen we in ieder geval in de herfst een tekst voorstellen. Effectiviteit zal daarbij ons enige richtsnoer zijn”, zei Borne.

Voor de “honderd dagen” kondigde Borne een wetsontwerp ‘groene industrie” aan dat midden mei voorgesteld zou worden. Ook beloofde ze een “eerlijke verdeling van de rijkdom die geproduceerd wordt door bedrijven”. Borne benadrukte dat de komende drie maanden in het parlement het wetsontwerp zal besproken worden dat het akkoord tussen de sociale partners omzet over een betere waardeverdeling binnen bedrijven. De premier riep de bedrijven ook op om “collectief actie te ondernemen om de lonen te herwaarderen”. Op ecologisch vlak tot slot stelde Borne een “gepersonaliseerde begeleiding” voor isolatie van woningen voor.