Barbara Dex viert 30ste verjaardag als artiest in CCHA. — © TV Limburg

Hasselt

Morgenavond viert Barbara Dex haar 30-jarige carrière op het podium van cultuurcentrum Hasselt. De Kempense wordt begeleid door een symfonisch orkest en riep daarvoor de hulp in van Genkenaar Michel Bisceglia. Hij componeerde de muziek en is ook dirigent van dienst. Haar kleed is dan weer een ontwerp van Beringenaar Nicky Vankets. Barbara Dex wil dan ook niets aan het toeval overlaten zodat ze haar Limburgse fans een avond vol kippenvel kan bezorgen.