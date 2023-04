Sprinters draaien warm voor Tour in Baloise Belgium Tour (en Philipsen heeft er duidelijk zin in)

In de Brusselse kantoren van titelsponsor Baloise werd een tipje van de sluier gelicht omtrent het deelnemersveld van de Baloise Belgium Tour (14 tot 18 juni, red). Alvast zes teams uit de World Tour verschijnen aan de start, het is nu al uitkijken naar de spurtduels tussen Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en Jasper Philipsen.

Titelsponsor Baloise zal ook de eerstkomende edities - van 2024 tot en met 2026 - zijn naam aan de voormalige Ronde van België linken. Als Belgische verzekeraar zijn ze dan ook opgetogen dat de drie gewesten - Vlaanderen, Wallonië en Brussel - worden aangedaan. “En wat is er mooier dan een slotetappe die eindigt in de hoofdstad onder de bollen van het Atomium?”, vertelde Christophe Impens namens organisator Golazo die eraan toevoegde dat Brussel ook in 2024 en 2025 zal dienen als aankomstplaats van de slotrit.

Met aankomsten in Scherpenheuvel, Knokke en Brussel lijken drie van de vijf etappes uit te zullen draaien op een massaspurt. Het klassement zal dan weer beslist worden in de individuele tijdrit in Beveren én de koninginnenrit op zaterdag met start en aankomst in Durbuy. Alle details omtrent het deelnemersveld zijn nog niet bekend maar zes teams uit de World Tour zakken al zeker af naar de Belgische rittenwedstrijd: Intermarché-Circus-Wanty, Soudal - Quick-Step, Alpecin - Deceuninck, Astana, Team DSM en Trek-Segafredo. Ook Lotto-Dstny is van de partij. “We hebben van de teams de bevestiging gekregen dat Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en Jasper Philipsen van de partij zullen zijn”, aldus Impens. “Er is nog plaats voor twee teams en we hopen nog een team uit de World Tour te kunnen overtuigen.”

Het snelle drietal wordt ook in de Tour de France verwacht waardoor de Baloise Belgium Tour vermoedelijk zal gebruikt worden om de automatismen aan te scherpen. De slotetappe met start en finish in Brussel passeert ook twee keer doorheen Schepdaal, de Belgische woonplaats van Remco Evenepoel. De wereldkampioen won in het verleden twee keer de Baloise Belgium Tour maar de kans dat hij nauwelijks twee weken na het einde van de Giro voor een derde eindzege gaat, is zeer klein.