Truckchauffeurs met beperking verlagen druk op arbeidsmarkt

Bilzen

Limburgers met een beperking die bij VDAB Bilzen starten met een opleiding vrachtwagenbestuurder, hebben een slaagpercentage van 80 procent. Met 800 openstaande vacatures voor truckchauffeurs in onze provincie is dat een belangrijke hefboom voor de krapte op de arbeidsmarkt. De Limburgse logistieke sector is goed voor 19.000 jobs maar kreunt door een tekort aan personeel.