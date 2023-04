Jolien Barbier heeft het roer in handen op het Meer van Genève. — © rr

Alken/Genève

Jolien Barbier (35) uit Alken werkt als juriste op het hoofdkantoor van Verisure in Genève. Haar twee kindjes zijn in de Zwitserse stad geboren in een privéziekenhuis: “Het leek wel een volwaardige hotelervaring met gastronomische keuken en spa.”