Onze tv-tips: koninklijk jubileum, een fout verleden en een oude jarige

Blauw Bloed special: 10 jaar koning Willem-Alexander

NPO1, do, 20.33u

Vandaag is het weer Koningsdag in Nederland. Inmiddels een decennia geleden nam Willem-Alexander de troon over van zijn moeder Beatrix. Het koningschap verliep niet vlekkeloos. Recent onderzoek wees uit dat zijn populariteit flink is gezakt. Deze documentaire geeft een overzicht van wat het staatshoofd de voorbije tien jaar heeft gepresteerd, en hoe de bevolking daarop reageerde. (tove)

Het verzwijgen

NPO2, do, 22.07u

Op de begrafenis van haar moeder hoort filmmaker Marieke van der Winden tot haar schrik dat haar grootouders fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Als ze in de archieven op zoek gaat naar het oorlogsverleden van haar familie, stapelen de schokkende onthullingen zich op. Het nieuws heeft grote emotionele gevolgen. Deze sterke documentaire registreert haar bijzondere verhaal. (tove)

Guy Mortier

Canvas, do, 21.20u

Vanwege zijn 80e verjaardag een dubbel eerbetoon. Jarenlang was hij hoofdredacteur bij Humo maar hij dook ook op in heel wat programma ’s van de openbare omroep. Mortiers liefde voor taal, humor en muziek was bepalend voor alles wat hij later heeft gedaan. Mensen als Marc Didden, Kamagurka, Kees van Kooten, Hugo Matthysen en Jan Decleir schetsen een portret van hem. (tove)