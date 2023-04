Wat te doen dit weekend? Uit de kleren voor het goede doel of een familieopera

Tussen onze tips zitten deze keer twee familievoorstellingen voor een publiek vanaf tien jaar. Telkens speelt muziek een hoofdrol. Dat gaat van de beats van een geëngageerd straatconcert tot een opera over kinderrechten. Verder nodigen we je o.a. uit voor de Nederlandstalige theaterversie van de film Calendar girls.

De Balkan om de hoek

Het festival Balkan Trafik! sluit zaterdagavond op het De Brouckèreplein in Brussel af met een ongetwijfeld groovy optreden van Balkan Beat Box (foto), een Amerikaans-Israëlische formatie die al jaren een fenomeen van muzikale kruisbestuiving is. Het zal je niet lukken om stil te blijven staan.

Balkan Trafik!, Balkan Beat Box, op 29/4 De Brouckèreplein Brussel. Info: www.balkantrafik.com

Kinderrechten in de opera

Kruistocht is een hedendaagse familieopera (10+) over kinderrechten. Ze krijgen een stem, de kinderen die gekooid worden in fabrieken voor merkkleding, de kinderen die afdalen in mijnen op zoek naar kobalt en lithium of die een levensgevaarlijke vlucht moeten ondernemen om een beter bestaan te vinden.

Kruistocht, Kopergietery / Opera Ballet Vlaanderen, op 29/4 om 20 uur en op 30/4 om 15 uur, Opera Gent, eind oktober ook in Opera Antwerpen. Info: www.kopergietery.be

Het songfestival van vroeger

Terwijl Wouter Mattelin leuke anekdotes vertelt over het Eurosongfestival, brengen Neeka en Axl Peleman met Maarten Flamand en Esther Lybeert van The Antler King een bloemlezing van de mooiste nummers uit gouden periode van het evenement, toen men begeleid door een liveorkest in de landstaal zong.

History of songfestival, Maandacht, op 29/4, Het Koetshuis Roosdaal, tot 27/5 op tournee. Info: www.maandacht.be

Kleren uit voor het goede doel

De film Calendar girls krijgt een Nederlandstalige theaterversie. Dit is het waargebeurde verhaal van vriendinnen die een naaktkalender maken ten voordele van een kankerziekenhuis. Met Ann Van den Broeck, Katrien De Becker, Veerle Malschaert, Mieke Bouve, Sandrine André, Greet Rouffaer en Katja Retsin.

Calendar girls, Backstage, op 29/4 om 20.30 uur en op 30/4 om 15 uur, Theater Elckerlyc, Antwerpen, nog tot 14/5. Info: www.backstage-producties.be

Straatconcert in het theater

Het publiek zit in een cirkel en vormt zo het plein waar zielsverwante outcasts elkaar ontmoeten. Ze zijn arm, kwaad en vervelen zich, maar vinden elkaar in het maken van muziek. Slam, gospel, rap en beatbox in een rauw-poëtisch straatconcert, maar dan in het theater. Voor een publiek vanaf tien jaar.

Boef! (10+) , De Maan, op 29/4, Het Paleis Antwerpen. Info: www.demaan.be

Songs over onderweg zijn

Voor dit concert van Stacey Kent koop je best nu al kaartjes. De Amerikaanse jazzzangeres stelt haar album Songs from other places voor, een project rond ruimte en de kracht van onderweg zijn dat ontstond in coronatijden. Met pianist Art Hirahara en saxofonist Jim Tomlinson, die speciaal voor haar componeert op teksten van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro.

Songs from other places, Stacey Kent, op 5/11, Koningin Elisabethzaal Antwerpen. Info: www.koninginelisabethzaal.be