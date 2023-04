Opnieuw kuikens bij koppel ooievaars en raven, over wolvenwelpen nog geen nieuws

Een drone heeft drie jongen en een ei kunnen spotten in het ooievaarsnest in Tösch. Het is al het 9de jaar op rij dat een vrouwtje er kuikens krijgt. In Hechtel-Eksel heeft het koppel raven dat er is neergestreken voor het vierde jaar op rij kuikens. Die werden intussen al geringd.

De lente is duidelijk in het land, zo blijkt uit enkele uitzonderlijke geboortes in de natuur. “De ooievaarskuikens liggen in het nest dat tussen de Kloostersteeg en de Langeren goed te zien is”, zegt Francis Telen, conservator van het natuurgebied Tösch-Langeren in Neeroeteren. “Dat er drie kuikens en een ei in het nest liggen, is fantastisch nieuws. Al zal het nog een tijdje duren voor je de jonge vogels kunt spotten. Dan zijn het al uit te kluiten gewassen vogels.” Tot dan worden de vogels gevoed door het ouderpaar.

Ook in Bosland is er babynieuws. Daar werden voor het vierde jaar op rij kuikens geboren bij een ravenkoppel. Die werden intussen al geringd.

Wolven

Op nieuws over de wolvenwelpen die al dan niet al geboren zijn in Helchteren is het nog wachten. Daarover werd nog niet gecommuniceerd. Maar naar alle waarschijnlijkheid zijn zij intussen ook al geboren, aangezien dat vorig jaar rond deze tijd ook het geval was.