Bilzenaar met Italiaanse roots krijgt 4 jaar cel en moet 15.083 euro betalen voor slagen aan partner

De feiten vonden plaats op 1 september 2020, na een avondje op restaurant samen met de broer van de man. In de auto onderweg naar huis ontstond er een ruzie tussen de beklaagde en zijn broer. “Mevrouw was passagier vooraan en probeerde tussen de twee broers te komen. Toen heeft ze van haar partner zelf zware klappen gekregen op haar hoofd en in haar aangezicht”, zo sprak de advocate van het slachtoffer, meester Rachelle Neven. Uiteindelijk zette de man de auto aan de kant en stapte kwaad uit. “Hij is als een wilde tekeergegaan, zo stampte hij zelfs tegen het voertuig. Uiteindelijk is mijn cliënte achter het stuur kunnen kruipen en is ze samen met de broer van de beklaagde weggereden om aan het geweld te ontsnappen”, aldus Neven.

Vermoorden

Na het incident probeerde de vrouw om opnieuw toenadering te zoeken en het bij te leggen, maar ook dat ging mis. De man bedreigde haar toen met een keukenmes, zo stelde Neven. Het slachtoffer zette een punt achter de relatie, maar de bedreigingen stopten niet. “Mijn cliënte had hem een bericht gestuurd om te zeggen dat ze schade had aan haar oog en naar de politie zou gaan. Hij heeft daarop doodsbedreigingen geuit. ‘Als je dat doet, zal ik je moeten vermoorden’, antwoordde hij. Hij zou ook haar huis in brand steken. Mijn cliënte is dus heel bang geweest. De man wilde vluchten naar Italië, liet hij weten. Hij had dus niets te verliezen.”

Het kostte het slachtoffer daarom heel wat moeite om vorige maand naar de rechtbank van Tongeren af te zakken. “Ik ga heel blij zijn wanneer dit achter de rug is. Ik vind dit verschrikkelijk en wil het nooit meer meemaken. Ik heb die man heel graag gezien, maar psychisch heeft dit veel van mij gevraagd. Ik begon zelfs aan mezelf te twijfelen.” Volgens de gerechtsdeskundige heeft het slachtoffer 5 procent blijvende economische ongeschiktheid door een letsel aan haar oog. In totaal krijgt de vrouw een schadevergoeding van 15.083 euro toegekend.

4 jaar cel

De man zelf kwam tijdens de behandeling van de zaak niet opdagen in de Tongerse rechtbank. Hij zou volgens meester Neven ondertussen in Italië verblijven. De man werd uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en een geldboete van 1.600 euro. “Binnen een relatie hoort een vrouw bij haar partner genegenheid, geborgenheid en tederheid te vinden in plaats van agressie en geweld. Elke mogelijke vorm van partnergeweld is afkeurenswaardig, kan op geen enkele wijze worden getolereerd en vraagt om een krachtig maatschappelijk signaal”, aldus de rechter in het vonnis.