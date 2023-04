Iedereen die op bouwwerf werkt, moet voortaan basisopleiding veiligheid volgen

Die basisveiligheidsopleiding is al sinds vorig jaar verplicht voor iedereen die valt onder paritair comité 124 – veruit het grootste paritair comité in de bouw – maar is sinds kort uitgebreid naar iedereen die op een werf wil werken. Daardoor vallen ook zelfstandigen, gedetacheerden en werknemers uit de andere paritaire comités van de bouw onder die regeling.

Zelfstandigen zijn zowel voor zichzelf als voor hun personeel verantwoordelijk om de opleidingsverplichting na te leven. Bij onderaannemers kan ook de hoofdaannemer mee verantwoordelijk worden gesteld als er verder in de keten inbreuken worden vastgesteld.

“Onze organisatie heeft hier steeds voor gepleit, omdat iedereen die op een werf werkt de basisregels qua veiligheid moet kennen en toepassen”, zegt Niko Demeester, topman van Embuild, voorheen bekend als de Confederatie Bouw. Het aantal arbeidsongevallen in de bouw is tussen 2016 en 2021 met 14 procent afgenomen, weliswaar zonder ongevallen met zelfstandigen of gedetacheerden in rekenschap te brengen. “Maar dat cijfer moet nog verder omlaag. Vandaar het belang van de verplichte opleiding.”

