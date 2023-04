DE FOLDERVRETER. Spotgoedkope smartphone, gehakt tegen dumpingprijzen en tip voor Collect&Go

Elke week zit je mailbox of brievenbus vol met folders en aanbiedingen. Veel te veel om het bos nog door de bomen te zien. Wat zijn de topzaakjes? En wat zijn de addertjes onder het gras? Ik zoek het wekelijks voor je uit. Deze keer check ik of die smartphone bij Aldi een zaakje is of niet, spot ik gehakt tegen bodemprijzen en vind ik pasta van Soubry die goedkoper is dan het goedkoopste huismerk.

Vanaf zaterdag koop je bij Aldi een Nokia G21 smartphone voor 155 euro. Wanneer discounters zoiets verkopen, ga je er altijd van uit dat je een zaakje kan doen. Maar is dat wel zo? Ik vind dezelfde smartphone terug bij Vandenborre, Coolblue en Fnac voor 159 euro. Al kun je bij die laatste winkel wel nog een 8 euro korting krijgen wanneer je Fnac-lid bent. Maar de prijs bij Aldi is dus doorgaans wel iets lager dan in elektrozaken. Kortom: iets goedkoper, maar nu niet om kilometers voor rond te rijden. De garantie is ook overal gelijk: twee jaar.

Gehakt in reclame is een publiekstrekker voor supermarkten, daarom pakken ze er graag mee uit. Maar nu laat Delhaize de prijs wel zeer laag zakken. Wie één pakje varkens-kalfsgehakt koopt, krijgt er eentje gratis. Zo betaal je nog 4,75 euro per kg. Wat weinig is, want doorgaans kost dat gehakt een acht tot tien euro in de supermarkten. Bij Delhaize denken ze ook aan de vegetariërs of veganisten, want bij het vegan gehakt is het ook ‘1 plus 1 gratis’. Lidl heeft ook gehakt in promotie, maar dat is runds-varkensgehakt en de korting (23%) is kleiner. Daar betaal je nog 7,49 euro/kg.

Ongezien goedkope pasta

Een van dé producten die deze week in verschillende folders opduikt, is Soubry. We doen de vergelijking met de spaghetti ‘Al Dente Fijn 375 g’. Bij Albert Heijn verlagen ze de prijzen van alle verpakkingen ‘Soubry Al Dente’ naar 49 cent. Daar betaal je dus ook zoveel voor onze spaghetti. Carrefour en Delhaize hebben allebei dezelfde actie: drie kopen, drie gratis. En hun prijs is ook dezelfde. Na promo betaal je nog 45 cent per pakje. Iets goedkoper dus dan Albert Heijn, al moet je er wel zes pakjes voor in huis halen.

In de winkel betaal je bij Colruyt nog 40 cent voor een pakje spaghetti — © red

Maar Colruyt heeft ook een actie op Soubry die al sinds vorige week loopt. Toen kreeg je al 50 procent korting bij aankoop van zes pakken. Maar nu activeren ze die korting al bij aankoop van één pakje om - waarschijnlijk - zo aan hun laagsteprijsgarantie te voldoen. En ze zakken ook nog een stuk lager dan de concurrenten. Zo betaal je nog 40 cent voor een pakje van onze spaghetti. Reken we even om naar de kiloprijs, dan is dat 1,07 euro per kg waardoor ze zelfs onder de prijs van hun goedkoopste huismerk blijven. Voor de spaghetti van Everyday betaal je namelijk 1,18 euro per kg. Een topdeal dus.

Tip voor Collect&Go

Voor wie al eens shopt via Collect&Go nog de volgende tip: ga ook daar eens op zoek naar de Soubry. Want dinsdagochtend stond ons pakje spaghetti daar aan een absolute bodemprijs van 24 cent het stuk. Reden daarvoor was dat ze er even de prijs van Albert Heijn volgden - 49 cent per doosje - en vervolgens nog eens 50 procent korting op gaven. Zo heel nu en dan laat Colruyt namelijk een product in prijs zakken naar die van de concurrentie én geven ze er ook nog hun eigen kortingen op. Geen idee of dat een foutje in hun systeem is, maar het gebeurt. In de namiddag was de prijs wel opnieuw aangepast op Collect&Go en betaalde je ook daar 40 cent voor een pakje. Maar wanneer zowel Colruyt als die hun concurrenten dezelfde producten in promo staan hebben, is het altijd wel de moeite om even te checken of je geen ‘korting op korting’ kan scoren.

Diezelfde spaghetti kost via Collect&Go heel even maar 24 cent per doosje — © red

Om af te sluiten nog een tip voor wie graag gin&tonic of ‘Dark ’n Stormy’ drinkt: bij Albert Heijn staat de Fever-Tree in reclame. Je betaalt nog 1,99 euro voor een fles tonic of ginger beer van een halve liter, terwijl dat zonder promo toch al snel 3 à 4 euro is.

