VIDEO. Remco Evenepoel richt zich tot twee ploegmaats in zegespeech na Luik-Bastenaken-Luik en Pieter ‘Rocky Balboa’ Serry steelt de show

Bij een knappe zege hoort uiteraard ook een overwinningsspeech. In een filmpje van Soudal-Quick-Step waarin de ploeg terugblikt op de geslaagde Luik-Bastenaken-Luik van afgelopen zondag, is onder meer de speech na afloop van winnaar Remco Evenepoel te zien. Ook voor Pieter Serry kreeg een bijrol met z’n befaamde Rocky-imitatie.

“Eerst en vooral wil ik twee jongens in het bijzonder bedanken”, vatte Evenepoel zijn overwinningsspeech aan, gericht aan Julian Alaphilippe en Ilan Van Wilder, z’n ploegmaats die in Luik-Bastenaken-Luik van vorig jaar lelijk ten val kwamen. “Een grote chapeau voor hen, het moet niet makkelijk geweest zijn voor hen om hier te koersen. Ik weet wat het is om terug te keren naar een wedstrijd waarin je zwaar gevallen bent”, verwijst Evenepoel naar zijn zware val in de Ronde van Lombardije in 2020.

“We hadden een groot en moeilijk doel: vertrekken op La Redoute op het natte wegdek. Bijna liep het mis door een kleine slipper, maar gelukkig was Ilan er om mij te pushen. Deze zege kwam er dankzij jullie”, verwijzend naar heel de ploeg en staf.

Als een volleerde host nam ploegmaat Pieter Serry meteen het woord over. Met een komische Rocky-imitatie liet hij de aanwezigen nog eens goed lachen. Ook toen Evenepoel wereldkampioen werd in Wollongong, pakte Serry uit met zo’n imitatie.