Balenciaga lanceert nieuw videospel ... over landbouw

Balenciaga houdt wel van een spelletje zo nu en dan. Afterworld: The Age of Tomorrow werd in 2020 gelanceerd en de Yeezy Gap Engineered by Balenciaga challenge verscheen vorig jaar. Nu is het de beurt aan de Balenciaga Regenerative Agriculture Experience, een mini game die zich concentreert op regeneratieve landbouw.

Wie Balenciaga zegt, denkt niet meteen aan landbouw, laten we eerlijk zijn. De meeste kledingstukken die je bij het modehuis koopt, lenen zich niet tot een potje tuinieren. Toch komt de game niet helemaal uit lucht gevallen. Balenciaga Regenerative Agriculture Experience werd namelijk gelanceerd ter ere van Earth Day op 22 april en gaat gepaard met een investering van het modelabel in eDNA, die biodiversiteit meet aan de hand van DNA. Die methode wordt onder andere gebruikt door Epiterre, een project dat gesteund wordt door de moedergroep van Balenciaga en dat tegen 2025 1 miljoen hectare landbouwgrond wil omzetten in regeneratieve landbouw.

Hoe speel je het?

Het spel zelf kan je spelen op je smartphone door de QR-code op de website te scannen. Spelers kruipen in de rol van goed geklede boeren en moeten hun eigen stukje grond onderhouden door middel van methodes die toegepast worden binnen de regeneratieve landbouw. Je krijgt ook tips tijdens het spel die je vervolgens in de game of in het echte leven kan toepassen. Tuinieren voor fashionista’s, je ziet het niet elke dag.