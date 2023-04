Hoge Gezondheidsraad wil algemeen verbod op sigarettenfilters, want slecht voor gezondheid en milieu

Hasselt

Op vraag van de minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) maakte de Hoge Gezondheidsraad (HGR) de balans op over het effect van sigarettenfilters op mens en milieu. Uit de analyse blijkt dat filters in sigaretten de kwalijke gezondheidsgevolgen van roken in feite niet verminderen en dat ze vervuilend zijn voor het milieu. De HGR stelt daarom een algemeen verbod op sigarettenfilters voor, zowel op nationaal als Europees niveau.