WHO waarschuwt voor “enorm biologisch gevaar” nadat Soedanese paramilitairen lab innemen: “Een mogelijke bom van ziektekiemen”

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stuurt een waarschuwing de wereld in nu Soedanese paramilitairen van de RSF een belangrijk biologisch laboratorium in hoofdstad Khartoem hebben ingenomen. Volgens de WHO betekent de inname een “een gigantisch gezondheidsrisico”, aangezien het lab potentieel gevaarlijke ziektestalen bewaart.

In het National Public Health Laboratory in de Soedanese hoofdstad Khartoem wordt een brede waaier aan chemisch en biologisch materiaal opgeslagen, waaronder ook stalen van ziektes. “Het lab herbergt polio-, mazelen- en cholerastalen, wat deze situatie extreem gevaarlijk maakt”, zegt WHO-vertegenwoordiger Nima Saeed Abid aan CNN. “Deze bezetting betekent een gigantisch biologisch risico.”

In een verklaring aan CNN zegt de WHO dat “laboratoriummedewerkers niet langer toegang tot het lab hebben” en dat het gebouw te lijden heeft onder stroomonderbrekingen, waardoor “het onmogelijk is om de biologische stoffen die er zijn opgeslagen op de juiste manier te beheren”. Volgens de directeur van het laboratorium dreigen bovendien bloedvoorraden verloren te gaan, in een land dat sowieso al geteisterd wordt door extreme tekorten aan medicijnen, voedsel en water.

“Als er een gewapende confrontatie uitbreekt in het laboratorium, zal die het lab in een bom van ziektekiemen veranderen”, zegt een hooggeplaatste medische bron aan de CNN. “Een snelle internationale interventie is noodzakelijk om de stroompannes te herstellen en de veiligheid te waarborgen.”

Of het gevaar echt zo groot is als de WHO vreest, is volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) niet heel waarschijnlijk. “Alles hangt natuurlijk af van de bedoelingen die een rebellenleger heeft als het zo’n laboratorium aanvalt. Momenteel lijken ze gewoon zeggenschap te hebben over een grote koelkast. Het klopt dat het juiste beheer van die stalen bemoeilijkt wordt door de stroompannes, maar die zouden er enkel toe leiden dat de stalen met ziektekiemen vernietigd worden.” Wat als de rebellen wél kwade bedoelingen hebben en zich wenden tot biologische oorlogsvoering? “Ik heb geen bevriende virologen in het Soedanese rebellenleger. Een klinisch staal weaponizen, zoals dat heet, is echt niet eenvoudig. Je hebt daar de juiste kennis en specifieke laboratoria voor nodig. De kans dat de rebellen zichzelf zouden besmetten door te knoeien met die stalen, is veel groter dan dat ze daar doelgerichte aanvallen mee kunnen uitvoeren.”

De toestand in Soedan, een van de armste landen ter wereld, is sinds half april hooggespannen: het leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) strijden er met elkaar om de macht en zijn niet bereid tot ernstige onderhandelingen. Ondanks een staakt-het-vuren van 72 uur dat dinsdag inging, blijft het geweld oplaaien, vooral in en rond de hoofdstad. Het conflict eiste intussen al honderden slachtoffers. Westerse en Aziatische landen doen intussen het nodige om hun burgers uit Soedan te evacueren: ruim duizend EU-burgers zijn geëvacueerd uit het land, onder wie ook enkele Belgen.