Na meer dan jaar in Iraanse cel: “Olivier Vandecasteele zal geruild worden voor Iraniër die in België in cel zit”

Iran heeft vanuit België een verzoek gekregen om de opgesloten Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele te ruilen voor een Iraniër die in België in de cel zit. Dat melden persagentschappen Reuters en Bloomberg, op gezag van een woordvoerder van het Iraanse gerecht.

Vandecasteele zit sinds 26 februari 2022 opgesloten in Iran. Hij zou geruild worden voor Assadolah Assadi, een Iraanse diplomaat die veroordeeld werd tot 20 jaar cel voor het beramen van een terroristische aanslag.

“België heeft een verzoek gedaan voor een ruiloperatie, en wij hebben hetzelfde gedaan voor onze diplomaat Asadollah Assadi”, aldus woordvoerder Masoud Setayeshi. “Na de noodzakelijke protocollen zal die ruil snel plaatsvinden.”

Het Grondwettelijk Hof gaf in maart groen licht voor een verdrag tussen België en Iran dat de gevangenenruil mogelijk moet maken. In dat vonnis stond wel dat betrokken partijen beroep zouden kunnen aantekenen tegen een eventuele ruil. In diplomatieke en politieke kringen valt te horen dat het nieuws uit Iran voorbarig is.