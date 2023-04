Italiaanse gemeenschap in Maasmechelen herdenkt bevrijding in WO II

MAASMECHELEN

Net als in Italië herdenken de Italianen in Limburg hun Bevrijdingsdag op 25 april. In Maasmechelen vierde de Italiaanse gemeenschap van Ancri samen met het gemeentebestuur ‘La festa Liberazione’, het einde van de Duitse bezetting en eveneens het einde van het fascistische regime van Mussolini in Italië.

In Maasmechelen kwamen meer dan honderd sympathisanten samen aan het monument voor de kerk aan de Dokter Houbenlaan waar Mario Guarino, voorzitter van Comites Limburgo, een woordje deed. De Italiaanse gemeenschap legde een krans neer aan het monument. Daarna werden de mensen uitgenodigd op de nieuwe zetel (lokaal) aan de Oude Baan 140 waar verder werd gevierd met een glaasje Asti. (jth)