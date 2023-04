Vrouw filmt hoe ze wordt achtervolgd door raven: “Ik ben uitverkoren, maar waarvoor?”

Megan Fornal wilde onlangs naar haar auto wandelen, maar had al snel door dat ze werd achtervolgd. De Canadese merkte tot haar verbazing dat haar achtervolger een raaf was, die voortdurend bleef opduiken. Megan filmde de tocht naar haar auto - waar plots nog een tweede raaf opdook - en zette het vreemde voorval op TikTok. “Ik ben uitverkoren”, schreef ze bij de video die al miljoenen keren werd bekeken. “Maar waarvoor?” De duizenden kijkers die reageerden op de beelden, speculeren dat het “een zegen” of “een voorteken” is, maar zijn er alvast van overtuigd dat het een “spiritueel teken” is.