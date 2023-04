Belastingaangifte is voortaan genderneutraal

De belastingaangifte voor het aanslagjaar 2022, die woensdag werd voorgesteld door minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), bevat opnieuw enkele nieuwigheden. Een daarvan is dat ze voortaan genderneutraal is. Terwijl vroeger de man automatisch in de eerste kolom stond en de vrouw in de tweede, is dat nu de oudste eerst.

Ook de indieningstermijn wordt gelijkgeschakeld. Iedereen, of men nu gebruikmaakt van een boekhoudkundig expert of niet, moet zijn aangifte op papier uiterlijk tegen 30 juni indienen. De online aangifte via Tax-on-Web kan tot 15 juli. Enkel voor zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten geldt nog een uitstel tot midden oktober, dat automatisch zal worden toegekend.

De wijziging van kolom in het kader van genderneutraliteit zou naar schatting een half miljoen belastingplichtigen treffen. De fiscus zal zich wel soepel opstellen als men zich zou vergissen. Ook over de indieningstermijn voor mandatarissen wordt soepelheid beloofd.

De indiening van de belastingaangifte voor het aanslagjaar 2022 kan vanaf vandaag/woensdag. Mensen die nog kiezen voor een papieren aangifte - dat zijn er jaar na jaar minder, tot nog 8 procent vorig jaar - zouden hun belastingbrief ten laatste tegen einde mei moeten ontvangen.

De federale overheidsdienst Financiën verstuurt dit jaar zo’n 3,9 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte. Dat zijn er iets minder dan in 2022, volgens de woordvoerder omdat de limiet van het doelpubliek – van wie alle fiscale inkomsten en uitgaven zijn gekend – stilaan is bereikt. Uit een steekproef van ACV blijkt dat 29 procent van die vooraf ingevulde aangiftes nog fouten bevatten.

Net als vorig jaar kunnen belastingplichtigen een beroep doen op hulp bij het invullen van hun aangifte. Dat kan rechtstreeks via de FOD Financiën of via de gemeente. Men maakt best op tijd een afspraak, luidde de oproep woensdag. Er werden proactief al 85.000 afspraken vastgelegd met mensen die vorig jaar hulp zochten.