Koning Filip geeft prinses Eléonore concert van Hans Zimmer cadeau

Hoog bezoek in het Antwerpse Sportpaleis gisteravond. De bekende filmcomponist Hans Zimmer (65) stond op het podium, koning Filip (63) en prinses Eléonore (15) zaten in het publiek. Een verjaardagscadeautje van onze vorst voor zijn dochter.

Zimmer was twee nummers ver - indrukwekkende composities uit Dune en Inception - toen hij het publiek verwelkomde en daarbij speciaal even stilstond bij de aanwezigheid van de koning en de prinses. Speciaal voor prinses Eléonore zette hij zelfs Happy birthday in. “Speciaal voor jullie spelen we Wonder woman vanavond extra...prinselijk”, klonk het nadien.

Koning Filip is al langer fan van Zimmers werk. In het verleden liet hij al optekenen dat hij al eens First step uit de film Interstellar aan zijn piano durft spelen. Vorig jaar vertelde Zimmer zelfs aan De Morgen dat de koning hem na een optreden in Brussel kwam bezoeken in de kleedkamer.