Van Cars tot Fortnite: kinderen ravotten op kampjes in Alken

Alken

De Alkense Dienst Vrije Tijd organiseerde de voorbije weken allerlei activiteiten rond spel en sport. “Het is fijn om te zien hoe graag kinderen ravotten met vriendjes”, luidt. “Ook nieuwe uitdagingen aangaan doen ze graag.” Op het Carskamp waren de kleuters zot van de spelletjes van Dikkertje Dappers. “Verder was er een Fortnitekampje en hebben we gesport met de deelnemers uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.” Ook in de komende zomervakantie zijn er kampjes voorzien, en natuurlijk de speelpleinwerking. (rudc)