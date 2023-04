Ed Sheeran neemt zelf het woord in rechtszaak over mogelijk plagiaat. — © rr

De Britse popster Ed Sheeran heeft de beschuldigingen van mogelijk plagiaat voor een federale rechtbank in de Verenigde Staten afgewezen. Dat schrijven verschillende Engelstalige media. “Ik ben van mening dat de meeste popsongs gebaseerd zijn op bouwstenen die al honderden jaren vrij beschikbaar zijn”, verklaarde de 32-jarige Brit. “Veel liedjes bestaan uit vergelijkbare akkoorden. Je kan van ‘Let It Be’ makkelijk naar ‘No Woman No Cry’ switchen.’“

De erfgenamen van de in 2003 overleden Amerikaanse muzikant en producer Ed Townsend, die in 1973 samen met soullegende Marvin Gaye ‘Let’s Get It On’ schreef, zijn van mening dat het nummer minstens deels geplagieerd werd in Sheerans nummer ‘Thinking Out Loud’.

Naar verluidt verwijst het juridische team van de families onder meer naar een mash-up die Sheeran in 2014 uitvoerde. De popster combineerde toen zijn nummer met dat van Gaye.

Sheeran nam dat argument echter op de korrel. “Als ik gedaan zou hebben waarvan ik hier beschuldigd word, dan zou ik een idioot geweest zijn om dat te doen met 20.000 mensen in het publiek.”