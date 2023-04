Nederlandse drugsrunner (20) gearresteerd met heroïne en cocaïne in Hoeselt

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft maandag een Nederlandse drugsrunner van 20 jaar betrapt aan een tankstation in Hoeselt. De jongeman had heroïne, cocaïne, cash geld en twee gsm’s bij. Hij zit al achter de tralies.

De bestuurder werd maandag in de vroege namiddag betrapt door een interventieploeg van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst. Hij probeerde zich voor hen te verstoppen door achter een benzinepomp te parkeren aan het tankstation op de Bilzersteenweg in Hoeselt.

De man bleek geen onbekende voor de politie. Tijdens de controle werd een manbag gevonden op de bestuurderszetel met daarin twee plastic zakken. In de zakken zat heroïne en cocaïne, verdeeld in kleinere zakjes, en een grote som geld. De 20-jarige verdachte had ook twee gsm’s bij.

De Nederlander werd gearresteerd en naar het commissariaat in Bilzen gebracht. De drugs, het cash geld en de twee gsm’s werden in beslag genomen. De jongeman werd door de politie verhoord en dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die hield hem aan en liet hem overbrengen naar de gevangenis. siol