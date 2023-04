Robbie Williams: “Na het huwelijk is er geen seks meer, dat weet iedereen”

Robbie Williams heeft door het stoppen met testosteron-injecties een verminderd libido, waardoor ook zijn depressie erger wordt. Dat heeft de Britse zanger bekendgemaakt in een interview met The Sun.

“Iedereen weet dat er geen seks is na het huwelijk”, aldus Williams. “Zo is het nu eenmaal. Ik nam een tijdlang testosteron, maar gezien mijn verleden met verslavingen moest dat stoppen. Ik kreeg gigantisch brede schouders, ik leek wel op een portier. Dat was geen goede look. Maar we hadden wel constant seks in die periode, het was ongelooflijk. We waren onverzadigbaar. Dat mis ik, dat was een leuke periode.”

“Maar als Ayda (Field, zijn echtgenote, red.) me nu zegt dat ze zin heeft, terwijl ik op de sofa een mandarijntje zit te eten, haal ik eens mijn schouders op. Maar goed, ik doe mijn best.” “Intimiteit is belangrijk, een wezenlijk onderdeel van de liefde”, beaamde Field. “Maar we zijn gelukkig.”