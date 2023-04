In het spoor van LOEWE: vijf keer ‘opblaasbare’ zonnebrillen

De kans is groot dat je ze online al eens hebt zien voorbijkomen, want zowel celebs als Tiktokkers zijn helemaal fan van de inflatable zonnebrilmodellen van LOEWE. Uiteraard zijn die niet écht opblaasbaar, maar de look suggereert dat wel. LOEWE lanceerde de lijn eind vorig jaar en sindsdien gaan de cartooneske zonnebrillen als zoete broodjes over de toonbank. Maar brillen van een merk als LOEWE hebben hun prijs. Je betaalt al snel ongeveer 300 euro per stuk.

Gelukkig komen andere merken ook met hun meer betaalbare versies op de proppen. Wij maakten een selectie van de mooiste opblaasbare zonnebrillen, van het origineel tot de beste dupe.

LOEWE © LOEWE Inflated yellow sunglasses in nylon, 320 euro

Polette © Polette Jacques, 65 euro

Anthropologie © Anthropologie Chunky oval sunglasses, 45 euro

Etsy © Etsy VanessaBoutique2022 Retro cat eye sunglasses, 28,51 euro