Leeuwin Lorena zet twee welpjes op de wereld in ZOO Planckendael: “Ze liggen lekker dicht bij mama”

In continent Azië in ZOO Planckendael in Muizen (Mechelen) is leeuwin Lorena voor de derde keer bevallen. Ze heeft twee welpjes op de wereld gezet. Dat is dubbel goed nieuws, want het gaat om een bedreigde diersoort.

De twee welpjes in de kraamkamer. — © ZOO Planckendael

Lorena en Jari zijn op 12 april voor de derde keer ouders geworden. “Als ervaren moeder weet Lorena prima hoe ze zo’n geboorte moet aanpakken. Alles verliep dan ook heel vlot. De leeuwenmoeder likte hen na de geboorte droog. De kleintjes gingen meteen op zoek naar moedermelk om te drinken”, vertelt verzorger Frederik.

De leeuwin werd in 2010 zelf geboren in het Mechelse dierenpark. Ze was 110 dagen zwanger. “In theorie kon Lorena bevallen van een tot zes welpen, we telden er uiteindelijk twee”, zegt de verzorger. Daar zijn ze in Planckendael, dat deelneemt aan een Europees kweekprogramma, erg blij mee. “Het is een bedreigde diersoort. We zijn dus heel blij dat het geweldig gaat met de kersverse moeder en haar welpen. Ze zien er heel gezond uit en liggen lekker dicht bij mama.”

Nog maar 350 in natuur

Van de Aziatische leeuwen bestaan er in de vrije natuur in het Gir Forest National Park in India nog maar 350. “De dieren zijn er bijzonder kwetsbaar voor jagers en habitatverlies.”

Voorlopig blijven de welpen nog even warm in de kraamkamer bij de moeder, net zoals dat ook in de natuur gaat. Grote broer Wishu en vader Jari wonen tijdelijk apart, want mannelijke leeuwen kunnen heel hevig reageren tegen welpen.

Grote broer Wishu en vader Jari leven tijdelijk gescheiden van het gezin. — © ZOO Planckendael, Jonas Verhulst

Omdat de jongen blind en hulpeloos zijn en maar anderhalve kilogram wegen, zijn ze nog niet opgewassen tegen de oudere mannen. “Leeuwin Lorena zal hen nu minstens twee maanden lang zogen, voordat ze het veilig genoeg zal vinden om hen aan hun nekvel naar buiten te dragen. Daar leren ze eerst zelf het perk heel goed kennen en dat mogen ze op hun eigen tempo doen. Nadien kunnen de bezoekers én de andere leeuwen kennismaken met de nieuwe welpen”, legt Frederik uit.

Fans mogen mee naam kiezen

Dit jaar is het jaar van de Y in ZOO Planckendael en ZOO Antwerpen en dus krijgen alle pasgeboren dieren een naam met de letter. “Eerst moeten we natuurlijk nog weten of de welpjes jongens of meisjes zijn. Dat weten we pas wanneer ze ongeveer twee maanden oud zijn, dan zal onze dierenarts Jonas de kleintjes chippen en vaccineren”, vertelt Frederik.

Daarna roepen onze verzorgers de hulp in van de fans van de dierentuin. “We kiezen zelf nauwgezet enkele toffe namen uit voor elk dier. Met de letter Y en uit een Aziatische taal natuurlijk, dat is bij ons altijd de traditie. Daarna kunnen de mensen meestemmen op onze poll op de Instagrampagina van ZOO Planckendael.”