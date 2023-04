Xink zet zegetocht voort op Pukkelpop, samen met heel wat andere nieuwe namen

Er duiken wat meer Belgische namen op in de nieuwe lading. Op vrijdag 18 augustus komt Bluai naar het festival en ook de heren van Dirk. Op zondag 20 augustus hoeven Kids With Buns en Goose-frontman Mickael Karkousse, die een soloproject heeft, niet al te ver te rijden met hun busje. Die dag speelt ook Xink in Kiewit. De groep zet zo zijn opmerkelijke comeback nog meer luister bij.

Ook nog bevestigd: Dorian Electra, Ethel Cain en sor op de donderdag; Deijvuhs, Fousheé, Gotu Jim, Meet Me @ The Altar en Nabihah Iqbal op zaterdag en voor zondag Cordae, Obongjayar, dj Pegassi, Yung Singh en de Amerikaanse rapper Lil Tjay.

Er is ook een eerste annulatie te melden: rapper Aitch zet af. Auch.