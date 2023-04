WK rallyraid : Loeb en Lurquin winnen de etappe en pakken de leiding in Sonora Rally

Sébastien Loeb en zijn Belgische copiloot Fabian Lurquin (Hunter) hebben dinsdagavond de tweede etappe van de Sonora Rally gewonnen. Dankzij de etappezege neemt het duo de leiding over van Nasser Al-Attiyah en Mathieu Baumel (Toyota Hilux). Bij de motoren ging de overwinning naar de Australiër Daniel Sanders (KTM). Hij neemt de leiding over van Tosha Schareina (Honda) die als tweede eindigde.

Regerend wereldkampioen bij de motoren Sam Sunderland (KTM) moest vorige maand passen voor de Rally van Abu Dhabi. In aanloop van die wedstrijd kwam hij ten val waardoor hij niet kon deelnemen. In Mexico was hij opnieuw van de partij, voor even dan toch. Dinsdag kwam hij na 24 km ten val en liep daarbij een knieblessure op. Sunderland kreeg ter plaatse verzorging en werd dan terug naar de start gebracht. Het is voorlopig een horrorseizoen voor de Brit die ook in de Dakar ten val kwam en daardoor al in de eerste etappe moest opgeven. Ook Skyler Howes (Husqvarna) haalde het einde van de etappe niet en kwam net als Sunderland vroeg ten val. Howes werd met een schouderblessure afgevoerd.

Tijdens de tweede etappe lieten youngsters Sanders en Schareina opnieuw van zich spreken. Vooral Sanders was outstanding en pakte, ondanks het feit dat hij samen met Schareina helemaal vooraan moest starten, onderweg heel wat bonussen die rijders krijgen omwille van hun slechte startpositie. In de stand heeft Sanders 21 seconden voorsprong op Schareina. Quintanilla (Husqvarna) is derde op 4:56.

De tweede etappe werd vanwege veiligheidsredenen van 286 km ingekort tot 162 km. WK-leider Sébastien Loeb liet het niet aan zijn hart komen. De Fransman spaarde er al enkele dagen voor en kwam dinsdag aan de start met zowaar een Mexicaanse snor. Eerder had zijn teammaat Chicherit hem dat ook al voorgedaan. Die snor zal wellicht nog een tijdje blijven staan want Loeb en zijn Belgische copiloot Lurquin wonnen niet alleen de etappe maar pakken ook nog eens de leiding over van Nasser Al-Attiyah. Loeb leidt met slechts drie seconden op Al-Attiyah. Chicherit (Hunter) volgt als derde op 4:57 van zijn teamgenoot Sébastien Loeb. Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) moest afrekenen met remproblemen. Hij eindigde als 15e en verloor ruim 9 minuten. In de stand zakt hij van de tweede naar de vijfde plaats.

Op woensdag liggen de start en aankomstplaats in Puerto Penasco. De rijders krijgen een etappe van 466 km voorgeschoteld.