DE GROTE TEST. Topchocolatier Dominique Persoone test hagelslag van pure chocolade: “Het begin valt nog mee, maar de nasmaak is verschrikkelijk”

Zin in een goeie boterham met hagelslag? Maar welke muizenstrontjes zijn de beste? Topchocolatier Dominique Persoone proefde 13 verschillende van pure chocolade. Hoewel, puur? “Dit is toch eerder melkchocolade?” Van één doos werd hij van zijn sokken geblazen, een andere smaakte naar “een geopende zak sinterklaaschocolade die je in de zomer achterin de kast terugvindt.”