Geen verrassing: Paolo Banchero (Orlando Magic) is NBA-Rookie van het Jaar

Paolo Banchero is dinsdag verkozen tot Rookie van het Jaar in de NBA. De vleugelspeler van Orlando Magic kreeg maar liefst 98 van de 100 stemmen van een vakjury achter zijn naam.

Een echte verrassing was het echter niet: de Italiaanse Amerikaan kende een fenomenaal debuutseizoen in de walhalla van het basketbal. In 72 matchen voor Orlando Magic is zijn gemiddeld puntenaantal per match exact 20, met daarnaast 7 rebounds en 4 assists. Fenomenale cijfers voor een rookie.

Met 98 van de 100 stemmen is het overduidelijk dat Banchero de verdiende winnaar is. Walker Kessler (Utah Jazz) kreeg de overige twee stemmen. Banchero is na Shaquille O’Neal en Mike Miller de derde speler van Orlando Magic om Rookie van het Jaar te worden.