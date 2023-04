Ongemakkelijk einde voor Shauni en Bram op ‘Honeymoon island’: de een zegt ja, de ander nee

Bram zei nee: “De vlinders bleven uit”

“Daar stond ik dan, met mijn papiertje met daarop mijn boodschap naar haar toe. Shit, wat moet ik nu doen?, dacht ik. In het water gooien en iets anders vertellen? Maar ik heb finaal toch doorgezet.” Bram viel naar eigen zeggen “een beetje uit de lucht”, toen Shauni bij het laatste beslissingsmoment aangaf een relatie een kans te willen geven. Want hij had neergekrabbeld dat het niets zou worden. Er was een goede klik, vond hij, maar de vlinders – die eeuwige vlinders – bleven uit.

Toch meent hij dat hun beide visies niet zover uiteen lagen. “We namen alle twee een andere beslissing, maar onderliggend bedoelden we hetzelfde: er waren nog geen sterke gevoelens, er was geen eenduidige ja of nee. We zouden afspreken in België om te kijken wat het zou geven.”

Hoewel ze allebei een ander antwoord gaven, lagen de visies van Bram en Shauni uiteindelijk niet ver uiteen. — © VTM

Dat afspraakje in België kwam er ook. “De eerste keer ging ik haar verrassen in de frituur, dat was een leuk weerzien. Het was ook helemaal niet vreemd om haar in een andere context te zien. Daarna zijn we nog iets gaan drinken, maar langzaam doofde dat uit. We sturen elkaar nog af en toe een berichtje, maar daar blijft het bij. Dat is niemands fout, ik denk dat we het beiden na onze thuiskomst weer te druk hadden. Voor je het weet, glijd je opnieuw in de hectiek van alledag.”

Of hij intussen een relatie heeft, houdt Bram liever voor zich. Wel kijkt hij op Honeymoon island terug als “een heel fijne ervaring”. “Alleen het gebrek aan eten knaagde. Ik dacht aanvankelijk dat dat vooral mentaal zou wegen en fysiek draaglijk zou zijn, maar het bleek helemaal omgekeerd. Na een tijd kan je niet veel meer dan gewoon op het strand liggen. Dat was echt afzien. Maar ik denk dat Shauni en ik aan het programma zijn begonnen met een goede dynamiek en al die tijd, op enkele onvermijdelijke discussies na, zijn blijven overeenkomen. En trouw zijn gebleven aan onszelf.”

Shauni zei ja: “Ik wilde hem beter leren kennen in België”

Ergens had ze het zien aankomen, zegt Shauni wanneer we haar opbellen. “Bram en ik hadden er al vaak over gepraat. Naarmate het beslissingsmoment naderde, voelden we wel dat een echte relatie er niet in zat. Maar voor mij hoefde dat niet het einde te betekenen. We waren door experts aan elkaar gematcht, en ik voelde wel waarom. Ik wilde hem leren kennen in een huiselijke context, weg uit de bubbel van dat eiland.”

Dus natuurlijk, de nee kwam wel even binnen. “Ik ben geen avontuurlijk type, maar schreef me net in om mijn grenzen te verleggen. Natuurlijk hoop je dan op een sprookjeseinde. Al moet ik wel zeggen dat, hoe bruusk het afscheid er op televisie ook uitzag, Bram er wel voor openstond om nog eens af te spreken. We zagen elkaar nog een paar keer in België, maar intussen is het contact verwaterd. Ik heb de impact van het experiment ook onderschat, dat geef ik toe.”

“De honger deed mij dichtklappen”, zegt Shauni. “Ik vond de energie niet meer om open te communiceren.” — © VTM

“Ik heb gemerkt dat de honger mij deed dichtklappen”, gaat ze verder. “Het werkte op mijn gemoed. Ik wilde of kon niet meer open communiceren, terwijl ik dat net cruciaal vind. Maar ik vond er de energie niet meer voor. Ook Bram is zichzelf tegengekomen. Toen ik zei dat we te spaarzaam waren met ons voedsel, wilde hij niet afwijken van zijn eigen ideeën. Dat nam hij zichzelf achteraf kwalijk, vertelde hij me. Maar ik verwijt hem niks. We zijn altijd onszelf gebleven, met onze goeie en mindere kantjes. Hij was er ook altijd snel bij om zich te excuseren.”

Hoe het nu gaat in de liefde? “Rustig”, klinkt het met een lach. “Wat komen moet, dat komt wel. En ik heb veel bijgeleerd, ook over mezelf. Bram was bijvoorbeeld helemaal mijn type niet. Ik val eerder op ‘bad boys’. Maar door hem te leren kennen, heb ik gevoeld dat het wel fijn is om iemand naast je te hebben die wat zachter en galanter is. Iets om rekening mee te houden in de toekomst.” (lacht)

Wat met de andere koppels?

Keith en Maxine besloten eensgezind om het hierbij te laten. “Zoals we alle twee wel aanvoelen, zijn wij geen passend dekseltje op elkaars potje”, zei Maxine in haar afscheidsrede. “Ik zie je heel graag, maar ik ben erachter gekomen dat een relatie voor mij niet past. Ik moet eerst aan mezelf werken”, antwoordde Keith. Intussen hebben ze geen contact meer.

Koen en Eva, die op hun honeymoon het minste hindernissen moesten overwinnen, zeiden allebei overtuigd ja. “Dit verhaal is nog lang niet geschreven. Ik wil dat samen met jou verderzetten in België”, zei Koen. VTM laat weten dat de twee enkele maanden een koppel vormden, maar intussen uit elkaar zijn.

Joeri en Sarah verlieten, zoals we enkele weken geleden schreven, vroegtijdig het programma. Van een relatie leek op dat moment geen sprake, maar intussen vonden ze elkaar terug. Tegen alle verwachtingen houden zij, als enige koppel, nog steeds stand.