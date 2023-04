Liko Genk: futsalkampioen in eerste provinciale. — © rr

Genk

Liko Genk maakte de voorbije jaren al furore in de bekercompetities en haalde dit seizoen de grote vis binnen: de titel in eerste provinciale van het Limburgse futsal. Spilfiguur is nog steeds ex-eersteklasser Behcet Bahci.