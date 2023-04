NBA : Denver en Phoenix treffen elkaar in halve finale in het westen, Atlanta zet Boston een hak

Denver pakte met 112-109 tegen Minnesota haar vierde zege, Phoenix rekende met 136-130 af met de LA Clippers. Beide teams winnen hun confrontatie met 4-1. De Nuggets hadden het niet makkelijk, maar konden eens te meer rekenen op tweevoudig MVP Jokic. Die maakte 8 van zijn 28 punten in de laatste 90 seconden. Jamal Murray werd de topschutter met 35 punten. De Timberwolves kregen in de slotseconde nog de kans om het duel te verlengen, maar de driepunter van Anthony Edwards, topscorer bij zijn ploeg met 29 punten, ging mis.

De Clippers waren te verzwakt zonder sterspelers Kawhi Leonard en Paul George, en stootten dinsdag op een niet te stuiten Devin Booker. Die legde een fenomenaal derde kwart neer met 25 punten. Het bleef echter spannend, onder meer door een sterke Norman Powell (27 ptn), maar Kevin Durant besliste de partij in de slotseconden met vier belangrijke punten. In totaal kwam hij tot 31 punten.

In het oosten leek grote favoriet Boston zich ook te kwalificeren voor de halve finales, maar de Celtics botsten in het laatste kwart op een efficiënt Atlanta (117-119). Boston leidde voor de laatste tien minuten nog met dertien punten, en imponeerde onder leiding van een nog steeds gemaskerde Jaylen Brown (35 ptn). De Hawks pakten de volle buit uiteindelijk nog dankzij een ‘buzzer shot’ van Trae Young (38 ptn), die zestien punten scoorde in het laatste kwart. Boston leidt in de tussenstand wel nog met 3-2.