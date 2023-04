Definitief naar Inter of nog een kans wagen bij Chelsea (onder Pochettino?): waar ligt de toekomst van Romelu Lukaku?

Zelf wil hij het liefst bij Inter blijven, maar sowieso moet Romelu Lukaku (29) straks (voor even) terug naar Chelsea. Daar zal hij volgens The Telegraph de vraag krijgen of hij al dan niet een nieuwe poging wil wagen om z’n carrière bij Chelsea nieuw leven in te blazen, onder Mauricio Pochettino, die in poleposition ligt om nieuwe coach te worden.

Het blijft een moeilijk huwelijk tussen Chelsea en Romelu Lukaku. Onder voormalig coach Thomas Tuchel liep het mis. Tijdens het eerste seizoen van de Duitse coach bij Chelsea kreeg hij het aan de stok met de Rode Duivel, Lukaku wilde weg en werd daarom het huidige seizoen uitgeleend aan zijn oude liefde Inter.

Zelf wil Lukaku volgende zomer definitief terug naar Milaan, maar kan/wil Inter hem straks wel betalen? Bovendien kende Big Rom een moeilijk jaar vanwege blessures en een minder WK, waardoor de toekomst onzeker is. Ook al klaart het de laatste weken meer op voor de spits in Italië, is het niet gezegd dat de Milanese club zijn wens om er te blijven zal vervullen.

Na ruzie met voormalig Chelsea-coach Thomas Tuchel trok Lukaku op huurbasis naar oude liefde Inter. — © REUTERS

Dan maar terug naar Chelsea? De Londense club heeft nooit uitgesloten dat Lukaku een nieuwe kans zal krijgen op Stamford Bridge en onder een nieuwe coach zal het wel eens kunnen lukken volgend seizoen. Mauricio Pochettino ligt namelijk in poleposition om dit crisisjaar van Chelsea komend seizoen recht te trekken. Daarbij zal hij ongetwijfeld een beroep willen doen op Lukaku. Pochettino wil graag het maximale uit z’n kern halen en zal dus graag Lukaku erbij hebben: de spitspositie is dit seizoen een groot vraagteken bij Chelsea.

Momenteel is Aubameyang de enige echte spits bij de Londenaars, al speelt de Gabonees er bitter weinig en vertrekt hij wellicht. De jonge Armando Broja is dan weer te blessuregevoelig en moet zich nog bewijzen bij Chelsea. Een Lukaku die er met z’n gedachten bij is zou dus de ideale oplossing zijn voor The Blues. Bovendien toonde Pochettino bij Tottenham dat hij kan werken met een spits à la Lukaku: hij gaf Harry Kane er het vertrouwen en kijk nu...

Hoe dan ook wordt het interessant om te zien welke keuze Lukaku maakt.