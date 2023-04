Soepelere regels op komst voor wielerclubjes: “Meer plaats voor de actieve weggebruiker”

Een groepje wielertoeristen op de baan. Met twee naast elkaar, vijf rijen dik. Een vertrouwd beeld in Vlaanderen op zaterdag en zondag. Toch werden het afgelopen weekend in het Vlaams-Brabantse Hageland verschillende wielerclubjes tegengehouden door de politie, waarna elke fietser bijna 60 euro boete moest betalen. Reden? Ze reden in een groep van minder dan vijftien fietsers, en dan moeten ze volgens de wegcode op het fietspad blijven.

In totaal vlogen afgelopen weekend zo meer dan zestig wielertoeristen op de bon. De actie kwam er volgens de politie omdat er vorige zomer verschillende ongevallen gebeurden waarbij wielertoeristen betrokken waren. Bovendien was er de voorbije maanden gewaarschuwd voor boetes, zo klonk het nog.

Gaten in de weg

De politieactie zorgde voor ophef in wielerminnend Vlaanderen. Dat is ook vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) niet ontgaan. Hij laat weten aan een hervorming van de wegcode te werken, waarbij meer plaats wordt gegeven aan de “actieve weggebruiker”. Concreet zal het straks toegelaten zijn om al vanaf tien – in plaats van vijftien – wielertoeristen de rijbaan op te zoeken.

“We verfijnen ook de definitie van begaanbare fietspaden”, aldus Gilkinet. En dat is een belangrijke. Want als fietser moet je volgens de wegcode op het fietspad rijden ténzij dat niet ‘begaanbaar’ is. Gilkinet verfijnt die definitie nu. “Het zal niet enkel gaan over gaten in de weg, of een fietspad in erg slechte staat. Het kan ook gaan over dode bladeren of losse aarde op het fietspad. In dat geval kunnen fietsers, voor hun veiligheid, op de weg fietsen.”

Minister Gilkinet — © BELGA

Gilkinet – die beklemtoont dat het belangrijk blijft dat de regio’s in degelijke fietspaden investeren – legt de laatste hand aan de hervormingen. Bedoeling is die de komende maanden in werking te laten treden.

Smalle fietspaden

Dat zal Cycling Vlaanderen, dat ook recreatief fietsen ondersteunt, als muziek in de oren klinken. Het betreurt de politie-aanpak van het voorbije weekend. “De wegcode zegt nu inderdaad dat groepen van minder dan vijftien fietsers op het fietspad thuishoren. Maar ik begrijp wielerclubs die toch de rijbaan opzoeken, gelet op de vaak erg smalle fietspaden in Vlaanderen, én de vaak erbarmelijke staat ervan”, zegt directeur Bruno Eulaerts.

Ook de Fietserbond was niet opgezet met de politieactie in Vlaams-Brabant. “Er zijn echt wel meer urgente problemen”, zegt Wies Callens. “Denk bijvoorbeeld aan auto’s die geparkeerd staan op fietspaden, waardoor fietsers gedwongen worden de rijbaan op te zoeken. In Brussel wordt daar nu – terecht – erg hard tegen opgetreden. Maar op veel plaatsen nog steeds amper of niet.”

Ook Callens wijst op de vaak gebrekkige fietspaden, “iets wat ook blijkt uit studies van de Vlaamse overheid zelf”.